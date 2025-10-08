miércoles, octubre 8, 2025
Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas

– Se realizó la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil
– 20 municipios presentan afectaciones y más de 157 mil habitantes permanecen sin energía eléctrica

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó este miércoles la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil con el propósito de coordinar acciones que garanticen la seguridad de la población ante las lluvias que afectan al estado. En este marco, se informó que 20 municipios presentan afectaciones y que más de 157 mil habitantes permanecen sin energía eléctrica.

El mandatario señaló que esta es la semana más crítica y, ante el pronóstico de lluvias intensas durante los próximos cinco días, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de información, especialmente en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Norte.

Asimismo, instruyó al secretario de Educación a realizar una sesión urgente con los delegados de las zonas Sierra y Soconusco, a fin de evaluar la posible suspensión de clases.

“Lo que tenemos que privilegiar es la vida”, afirmó, al subrayar que ya se encuentran instalados los refugios temporales para atender a las personas que lo necesiten.

Cabe destacar que dos zonas de baja presión con potencial ciclónico podrían generar lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones Istmo-Costa, Valles Zoque, Soconusco, Norte, Bosques y Mezcalapa. La zona de baja presión localizada en Oaxaca mantiene 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

