miércoles, octubre 8, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCOAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula
Al Instante

COAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula

0
22

En seguimiento a las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, de fortalecer y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) realizó trabajos de infraestructura hidráulica con el propósito de optimizar la red sanitaria y garantizar un servicio eficiente para las familias tapachultecas.

Como parte de estas acciones, en la 11ª avenida Sur se instaló una descarga domiciliaria con una longitud de 16 metros lineales, empleando tubería de 6 pulgadas serie 25, además de la colocación de codo a 45 grados y sello hermético. Los trabajos incluyeron escarificado de carpeta asfáltica, excavaciones y rellenos en cepas con material producto de las excavaciones y mejorado, asegurando así la durabilidad y calidad de la obra en beneficio de la ciudadanía.

COAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula
Artículo anterior
Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas
Artículo siguiente
Programa de infraestructura Carretera Registra Avance Global de 60%
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Programa de infraestructura Carretera Registra Avance Global de 60%

Al Instante staff - 0
Comunicado 441/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REGISTRA AVANCE GLOBAL DE 60% * Representa una inversión de 17 mil millones de pesos y se tienen 70 frentes...
Leer más

Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas

Al Instante staff - 0
- Se realizó la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil - 20 municipios presentan afectaciones y más de...
Leer más

Migrantes Salieron de Mapastepec este Miércoles; Esperan Llegar este Mismo Día a Pijijiapan

Al Instante staff - 0
Mapastepec, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- Un promedio de 400 Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la región de la costa de Chiapas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV