COAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula

En seguimiento a las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, de fortalecer y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) realizó trabajos de infraestructura hidráulica con el propósito de optimizar la red sanitaria y garantizar un servicio eficiente para las familias tapachultecas.

Como parte de estas acciones, en la 11ª avenida Sur se instaló una descarga domiciliaria con una longitud de 16 metros lineales, empleando tubería de 6 pulgadas serie 25, además de la colocación de codo a 45 grados y sello hermético. Los trabajos incluyeron escarificado de carpeta asfáltica, excavaciones y rellenos en cepas con material producto de las excavaciones y mejorado, asegurando así la durabilidad y calidad de la obra en beneficio de la ciudadanía.