Caravana de Migrantes Llega a Pijijiapan Para Descansar y Recobrar Fuerzas

Planean Continuar su Trayecto Rumbo a Tonalá en el Transcurso del Día

Pijijiapan, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- Migrantes de diferentes nacionalidades que recorren la costa de Chiapas en caravana, llegaron este miércoles 8 de octubre con muchas dificultades y reducidos en número al municipio de Pijijiapan, en donde esperan descansar, para posiblemente reiniciar su travesía este jueves por la madrugada, dependiendo si logran recuperar sus energías.

Mujeres desmayadas, niños lesionados en los pies, deshidratación de personas adultas que viajan en este contingente; fueron los problemas más frecuentes, en el recorrido de los extranjeros de Mapastepec a Pijijiapan.



Conforme avanzan, más se disminuye el número de personas que viajan en dicha caravana, la cual salió de Tapachula con un aproximado de 700 personas, pero en el camino muchos fueron desertando de la caminata debido al cansancio y las lesiones en los pies, otros se entregaron a las autoridades migratorias, así como algunos más simplemente decidieron regresar por sus propios medios a Tapachula.Por la mañana de este miércoles, el contingente reporto a cuatro mujeres que presentaron desmayos, por lo que fueron atendidas por personal de urgencia y trasladadas al centro médico del municipio de Pijijiapan para su atención médica.El grupo de migrantes sigue solicitando atención al estado mexicano, mediante una regularización migratoria en nuestro país, y poder solicitar empleos en los estados de la CDMX, Monterrey, Guadalajara y en Tijuana.Antes de llegar a la cabecera municipal de Pijijiapan, el contingente descansó en la cancha techada de la comunidad Galeana, en espera de las personas que se quedaron rezagadas en el recorrido. Posteriormente avanzaron hasta llegar al parque central de esta localidad costeña en donde descansan, pero analizarán si reanudarán la caminata este jueves por la madrugada o descansarán un día más, todo dependerá si se logran recuperarse del cansancio y la lesiones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.