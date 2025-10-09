Eduardo Ramírez Reconoce a Pemex por su Compromiso Social y Apoyo a Chiapas

La Paraestatal Donó más de 100 Mdp Para Municipios de la Región Petrolera de la Entidad

Con el Donativo se Reducirán Brechas Sociales y Promoverá el Desarrollo del Estado

Durante la entrega de donativos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para fortalecer la transformación de Chiapas, con un monto superior a los 100 millones de pesos en beneficio de los municipios de la región petrolera, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció a la institución por su responsabilidad social, patriotismo y compromiso con el desarrollo del país.



Acompañado por la directora corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, Marcela Villegas Silva, el mandatario destacó que esta acción reafirma que Pemex está al servicio del pueblo, y subrayó que las aportaciones se destinarán al fortalecimiento de los proyectos de infraestructura, seguridad, salud y educación.Ramírez Aguilar enfatizó que el Gobierno de la Nueva ERA cumple con su deber de contribuir a la paz, el bienestar y la prosperidad de la nación, y reafirmó su compromiso de seguir sumando esfuerzos con Pemex y la Federación, para obtener más beneficios en favor de Chiapas."Valoramos mucho lo que están haciendo hoy con esta hospitalidad con la que ustedes siempre nos reciben en Petróleos Mexicanos. Ojalá que nos puedan apoyar con más asfalto, con más mesabancos, con más patrullas, con más ambulancias, y no solamente a los municipios de la zona Norte. Nuestras necesidades son en todas partes", expresó.Por su parte, la directora corporativa de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva, señaló que la entrega de infraestructura, equipamiento y servicios refleja la voluntad y el compromiso cumplido de la Federación con las necesidades reales de las comunidades, especialmente en las zonas petroleras, fortaleciendo la seguridad, la protección civil y el entorno urbano.En representación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Francisco Javier Cabiedes Uranga, informó que, como parte de la Alianza Pemex–SEP, se dotó de mobiliario escolar a instituciones de nivel básico y medio superior, en beneficio de más de dos mil estudiantes, con el propósito de impulsar un aprendizaje inclusivo y equitativo en las zonas con mayor rezago. Reconoció además los resultados y el compromiso de Eduardo Ramírez en la transformación educativa de Chiapas.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, aseguró que esta donación, superior a los 100 millones de pesos, es la primera de tal magnitud que recibe el estado de Chiapas, resultado de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para reducir brechas sociales y promover el desarrollo de la entidad.