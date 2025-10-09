Urge Realizar Verificaciones a Unidades del Transporte Público y que Conductores Estén Capacitados: Usuarios

Operativos de Autoridades Deben Revisar que se Cumpla con la Documentación Requerida

Varias Unidades en mal Estado Circulan en la Ciudad Poniendo en Riesgo a los Pasajeros

Transportistas Afirman Estar a Favor de Pagar Sueldo Fijo a Conductores

*CHOFERES DE COLECTIVAS DEBEN DE SER EVALUADOS PARA PODER ESTAR DETRÁS DEL VOLANTE Y CON ELLO BRINDAR SEGURIDAD A LOS PASAJEROS.

Tapachula, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- Concesionarios del transporte público agrupados en la cooperativa “Legítimos Transportistas de Chiapas”, manifestaron sus total respaldo a la realización de operativos de verificación que realizan las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la región del Soconusco y la entidad.



De igual forma hicieron un llamado a los dueños de colectivos, a que seleccionen bien a los choferes y verifiquen que tengan licencias vigentes, así como reconocieron que es imprescindible tener el seguro de cobertura amplia para el viaje y todos los beneficios, para seguridad de los usuarios.Carlos Samayoa Martínez Coordinador Estatal de dicha cooperativa, señaló que hay que reconocer también, que hay casos en donde hay choferes que no tienen ni licencia, y andan conduciendo unidades colectivas. Por lo que consideró necesarios los operativos que realizan las autoridades.Reconoció que entorno a todo lo que ha sucedido en el transporte público, es una responsabilidad compartida. En donde los concesionarios tienen que estar más atentos de sus unidades.Sobre las quejas de algunos choferes, que argumentan que hay muchas unidades, el dirigente transportista se pronunció a favor de que se les de un sueldo a los choferes, con prestaciones de ley y seguro social. Y con eso se evitaría los argumentos que ellos manifiestan, y también se evitarían las carreritas.“El delegado y las autoridades estatales del transporte dirigidas por la maestra Albania González Polito, que sientan nuestro respaldo, porque también hay que ser justos, reconocer como transportistas, que también tenemos mucho que ver en cuanto a lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado, sobre todo saber quiénes trabajan con nosotros, quiénes nos ayudan a que esto siga para adelante”, expuso.Cuestionado sobre la unidad colectiva que se quedó sin frenos en el centro de la ciudad de Tapachula, manifestó que es un tema que le compete al concesionario, de estar pendiente de sus unidades, que estén en condiciones óptimas. Es por eso que están respaldando las acciones de verificación del Delegado del Transporte en esta ciudad, Hugo Pérez Marín.Entrevistada por aparte, Isabel Martínez García, Presidenta del grupo “Legítimos Transportistas del Estado de Chiapas”, reiteró su total respaldo a las autoridades del transporte, para que se realicen los operativos de verificaciones de las unidades colectivas.El compromiso dijo, es brindar un buen servicio para los usuarios, y es un reclamo de los ciudadanos que como concesionarios del transporte van atender en coordinación con las autoridades. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.