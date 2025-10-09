jueves, octubre 9, 2025
Se Crearon más de 116 mil Plazas Formales en Septiembre: IMSS
Nacional

Se Crearon más de 116 mil Plazas Formales en Septiembre: IMSS

*Gracias a Inclusión de Plataformas Digitales.

Ciudad de México, 8 de Octubre.- En septiembre pasado se registró un aumento mensual de 116 mil 765 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta para dicho mes desde 2023.
Con lo anterior, la creación de empleo formal en lo que va del año ascendió a 333 mil 303 puestos de trabajo lo que representó una reducción de 27% respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Al 30 de septiembre de 2025, se tenían registrados ante el IMSS 22 millones 572 mil puestos de trabajo, de los cuales 87.0% son permanentes y 13.0% eventuales. Lo anterior, sin considerar a 1 millón 189 mil trabajadores beneficiarios de la reforma de plataformas digitales.
Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 9.3%, comercio con 2.7%, el de electricidad con 2.4% y servicios sociales y comunales, 1.1%.
Por entidad federativa destacan el Estado de México, Hidalgo y Michoacán con aumentos anuales mayores a 3.0%, así como Colima con un alza anual de 2.6%; Aguascalientes, 1.7%; y Nuevo León, 1.1%.
Al cierre del mes pasado, se tenían inscritos ante el IMSS 1 millón 39 mil registros patronales, cifra 2.4% inferior a la reportada un año antes.
Lo anterior se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.
Por su parte, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un valor de 623.1 pesos diarios, lo que significó un incremento anual de 7.4% o 43.3 pesos. SUN

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV