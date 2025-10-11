Fuertes Lluvias Generan Afectaciones en Colonias y Comunidades de Tapachula

La Onda Tropical No 36 ha Provocado Daños en Municipios de la Sierra de Chiapas

Autoridades Llaman a Extremar Precauciones Ante Pronóstico de Lluvias Intensas

Decenas de Pobladores se Mantienen Incomunicados y encerrados en sus comunidades

*PC REPORTA DERRUMBE EN LA ZONA ALTA, MURO DE CONTENCIÓN COLAPSADO Y ENCHARCAMIENTOS EN COLONIAS.

Tapachula, Chiapas 10 de Octubre del 2025.- La fuerte lluvia del pasado jueves por la tarde-noche, provocó diversas afectaciones en distintos puntos de la geografía local en Tapachula, en donde se presentaron derrumbes, encharcamientos, muros colapsados, así como ríos y arroyos subieron de nivel de manera estrepitosa.



Personal de Protección Civil Estatal, reportó un derrumbe en la carretera al ejido 20 de Noviembre, en la denominada ruta del café, en la zona media alta de la geográfica local. Toneladas de piedra, lodo y maleza generó que diversas comunidades quedaran parcialmente incomunicadas.La saturación de humedad en la zona, provocó el desgajamiento de un peñasco en la lateral de dicha vía de comunicación.La situación en la zona es de riesgo ya que el exceso de humedad, ha generado inestabilidad en los suelos montañosos.De igual forma en diferentes tramos del río Texcuyuapan, afluente que cruza toda la zona urbana de Tapachula, el exceso de lluvia generó un crecimiento repentino en las corrientes del afluente que provocó que un muro de contención en la colonia Colinas del Rey Colapsara. Así como rio abajo también diferentes colonias aledañas a dicho río, presentaron encharcamientos.Afortunadamente, no se reportaron afectaciones mayores, por lo que las autoridades estatales recomiendan a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema Estatal de Protección Civil. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.Lluvias Dejan Incomunicadas aComunidades de la Sierra en ChiapasLas fuertes lluvias que golpean a Chiapas dañan vías de comunicación y mantienen aislados a decenas de poblados en las regiones Frailesca y Sierra, informaron autoridades de Protección Civil y lugareños.Los torrentes abrieron un socavón de varios metros de ancho y de profundidad en el tramo carretero que enlaza los municipios La Independencia a Jaltenango La Paz.El percance ocurrió en las proximidades de la colonia Benito Juárez, «donde colapsó una alcantarilla; por tanto, no hay paso vehicular en esa zona».Cuadrillas de trabajadores y maquinaria habilitan una ruta alterna provisional de terracería en el tramo Santa Rosa-La Tigrilla, con apoyo de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal.Lugareños de la región Frailesca denunciaron que los estragos por lluvias, además de esa región afectan también a poblados de la Sierra.Un poblador identificado como Samuel dijo que, de acuerdo con testimonios, la madrugada de este viernes las lluvias dañaron el puente El Ahorcado, que se ubica entre La Tigrilla y Jaltenango La Paz.Los daños se extienden al tramo carretero a los poblados El Tesoro hacia La Lucha, que comunica al municipio Capitán Luis A. Vidal, en la Sierra donde el puente El Redondo, también presenta daños.Samuel pidió el apoyo institucional para crear un puente aéreo de ayuda humanitaria en esa región, incluida la Sierra, donde no se tienen reportes de víctimas ni lesionados. Sun