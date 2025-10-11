sábado, octubre 11, 2025
Estatal SSP Brindan Apoyo a Pobladores de Escuintla por Desbordamiento de Río
Estatal

SSP Brindan Apoyo a Pobladores de Escuintla por Desbordamiento de Río

Escuintla, Chiapas; 10 de Octubre.- Personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con personal de Protección Civil Municipal de Escuintla, brindaron apoyo a los pobladores de Escuintla ante el desbordamiento del río Doña María, derivado de las intensas lluvias.

Como parte de los programas de proximidad social de la SSP, elementos guardias estatales acudieron a la Ranchería Guadalupe, de Escuintla,para brindar apoyo a los pobladores, quienes sufrieron encharcamientos en sus domicilios.
El incremento del afluente provocó encharcamientos de aproximadamente 50 centímetros de alto, afectando a medio centenar de casas de la citada localidad.
Los elementos estatales invitaron a los ciudadanos a ser trasladados a refugios temporales,los cuales fueron habilitados en la zona para salvaguardar su integridad física, petición que fue rechazada por los pobladores quienes decidieron quedarse en sus casas a pesar del riego que corrían. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

SSP Brindan Apoyo a Pobladores de Escuintla por Desbordamiento de Río
Fuertes Lluvias Generan Afectaciones en Colonias y Comunidades de Tapachula
