martes, octubre 14, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalEduardo Ramírez Fortalece Infraestructura en Planteles del Conalep y Cecytech
EstatalPortada

Eduardo Ramírez Fortalece Infraestructura en Planteles del Conalep y Cecytech

0
13

*Con Una Inversión de 7.6 Mdp.

Como muestra del compromiso del Gobierno de la Nueva ERA con la educación y la juventud chiapaneca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró nueva infraestructura en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 312 y dio el banderazo de inicio a obras en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) Plantel 34 Real del Bosque, ambos en Tuxtla Gutiérrez.
Acompañado de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, y su hija, Yazmín Ramírez Espinoza, el mandatario recorrió ambos planteles, donde fue recibido con muestras de cariño por parte de la comunidad escolar, que también le expresó felicitaciones con motivo de su cumpleaños.
En este marco, alumnas y alumnos del programa de alfabetización Chiapas Puede le entregaron un reconocimiento elaborado por ellos mismos, en el que plasmaron sus nombres y mensajes de buenos deseos.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Conalep 312 se construyeron dos aulas didácticas equipadas y se realizaron trabajos de mejora exterior, como pintura en la cancha deportiva, conformación de plataforma, instalación de red eléctrica, escalones, barandales y andadores.
Asimismo, explicó que en el Cecyt 34 se dio el banderazo para la construcción de tres aulas y obras complementarias. En conjunto, estas acciones representan una inversión de 7.6 millones de Pesos. Boletín Oficial

Eduardo Ramírez Fortalece Infraestructura en Planteles del Conalep y Cecytech
Artículo anterior
Poder Judicial, Presente en la Feria Internacional del Libro de la Unach 2025
Artículo siguiente
Invitan a Jóvenes de la Clase 2007 a Participar en el Servicio Militar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional, detienen a persona con vehículo con reporte de robo en Tapachula

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, detienen a persona con vehículo con reporte de robo en Tapachula En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a...
Leer más

Habitantes de Laureles Piden Reubicación de Centro de Acopio de Basura

Al Instante staff - 0
Habitantes de Laureles, en la zona oriente de la ciudad de #Tapachula, se manifiestan desde la mañana de este martes, para solicitar a las...
Leer más

Inician Protesta de Brazos Caídos Trabajadores del SAT en Tapachula

Al Instante staff - 0
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en #Tapachula, han iniciado una protesta pacífica este 14 de octubre, como parte de un movimiento nacional,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV