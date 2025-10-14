Invitan a Jóvenes de la Clase 2007 a Participar en el Servicio Militar

*Recepción de Documentos Hasta el 15 de Octubre.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional hace un llamado a las y los jóvenes mexicanos de la clase 2007 y remisos a participar en el registro para el Servicio Militar Nacional, un compromiso cívico que fortalece los valores de disciplina, responsabilidad y amor por México.

El proceso de registro permanecerá abierto hasta el 15 de octubre del presente año, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento ubicadas en todo el territorio nacional; así como, en los Consulados de México en el extranjero.



Las y los interesados deberán asistir a la oficina correspondiente a su domicilio y presentar la documentación requerida, que incluye acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y fotografías recientes, para realizar su trámite dentro del plazo establecido.En caso de tener dudas sobre el proceso de validación para el registro, la Secretaría de la Defensa Nacional, pone a su disposición el número telefónico 55-55-80-52-37 de la Dirección General del Servicio Militar Nacional o acudir a las oficinas de reclutamiento adscritas a las 48 Zonas Militares del país.Con estas acciones el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirman su compromiso de fortalecer en la juventud nacional los valores y virtudes militares que promueven el nacionalismo, el respeto por los símbolos patrios y el orgullo de servir a México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.