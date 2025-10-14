Habitantes del Centro Piden Pavimentación al Ayuntamiento

*En 14ª Calle Poniente.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- Comerciantes y vecinos de la 14ª calle poniente en la zona centro de Tapachula, solicitaron al Gobierno Municipal de Tapachula, dar seguimiento al proyecto de obra en esta vialidad, en donde personal de COAPATAP ya concluyó la obra de drenaje y agua potable.

Los lugareños manifestaron que con anticipación solicitaron que se arreglara el sistema de drenaje y agua potable, ya que la tubería todavía era de asbesto, y ya había colapsado. Presentando filtraciones y fugas constantes.



Afortunadamente, trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ya concluyeron la obra inducida.Sin embargo, aun hace falta la pavimentación, con lo cual quedaría ya concluida esta calle, que es uno de los accesos principales para llegar al mercado Soconusco y el Centro de Desarrollo Comunitario.Así como sugirieron al Ayuntamiento de Tapachula, instalar una señalética más visible en la zona, debido a que con las lluvias los automovilistas que bajan sobre la cuarta sur, para incorporarse a la 14 calle poniente, no se dan cuenta de que la vialidad se encuentra en proceso constructivo, lo cual ya ha provocado algunos accidentes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.