martes, octubre 14, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalHabitantes del Centro Piden Pavimentación al Ayuntamiento
Local

Habitantes del Centro Piden Pavimentación al Ayuntamiento

0
6

*En 14ª Calle Poniente.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- Comerciantes y vecinos de la 14ª calle poniente en la zona centro de Tapachula, solicitaron al Gobierno Municipal de Tapachula, dar seguimiento al proyecto de obra en esta vialidad, en donde personal de COAPATAP ya concluyó la obra de drenaje y agua potable.
Los lugareños manifestaron que con anticipación solicitaron que se arreglara el sistema de drenaje y agua potable, ya que la tubería todavía era de asbesto, y ya había colapsado. Presentando filtraciones y fugas constantes.

Afortunadamente, trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ya concluyeron la obra inducida.
Sin embargo, aun hace falta la pavimentación, con lo cual quedaría ya concluida esta calle, que es uno de los accesos principales para llegar al mercado Soconusco y el Centro de Desarrollo Comunitario.
Así como sugirieron al Ayuntamiento de Tapachula, instalar una señalética más visible en la zona, debido a que con las lluvias los automovilistas que bajan sobre la cuarta sur, para incorporarse a la 14 calle poniente, no se dan cuenta de que la vialidad se encuentra en proceso constructivo, lo cual ya ha provocado algunos accidentes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Habitantes del Centro Piden Pavimentación al Ayuntamiento
Artículo anterior
Invitan a Jóvenes de la Clase 2007 a Participar en el Servicio Militar
Artículo siguiente
Académicos y Autoridades Analizan “Polos de Desarrollo” en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Martes 14 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Toluca Tapachula y Leones de Tuxtla Igualan 1-1!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-Toluca Tapachula, y Leones de Tuxtla Gutiérrez, empatan 1-1, en la gran final de ida, del Torneo Estatal de Fútbol 2025, en la...
Leer más

Romina Celebra sus 8 Años

Al Instante staff - 0
Con una gran sonrisa y rodeada del cariño de sus seres queridos, Romina Romo García celebró su cumpleaños número 8 con una divertida fiesta...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV