martes, octubre 14, 2025
InicioSección PoliticaLocalAcadémicos y Autoridades Analizan “Polos de Desarrollo” en Tapachula
Académicos y Autoridades Analizan “Polos de Desarrollo” en Tapachula

*Buscan Incentivar la Inversión Privada.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- Académicos y autoridades, suman esfuerzos para analizar el decreto de “polos de desarrollo” en Tapachula, con la finalidad de participar activamente en él, y sobre todo generar el capital humano que también jugará un papel importante en esta estrategia de crecimiento regional.
Lo anterior se desprende de la entrevista con Gilibaldo Hernández Cruz, Director de la Facultad de Negocios Campus IV Tapachula, Chiapas, quien precisó que la facultad que dirige está presentando la “primera jornada de economía”.
Con ello, también se pretende ver la preocupación que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno en el desarrollo y crecimiento de nuestra frontera sur.
Sin duda, hablar del desarrollo económico regional también es de poder incluir y considerar a la tan mencionada y conocida triple hélice, donde tanto gobierno, empresas, pero también academia participa directamente en las estrategias de desarrollo y crecimiento económico, comentó.

“Todos sabemos que hoy en día nuestra región ha sido designada por decreto, polo de desarrollo. Así que esa designación, ese decreto nacional, tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, meditarlo, sobre todo abundando en él, para poder participar de manera efectiva, de manera pertinente en esta estrategia de crecimiento”, expuso.
Entrevistada por aparte, Arcelia Santiago Mecot, docente de la Facultad de Negocios Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, manifestó que los próximos 16 y 17 de octubre, en este encuentro, lo importante es que se reunirán voces importantes claves de esta región, que nos compartirán precisamente el conocimiento de lo que significan estos “polos de desarrollo económico” para nuestra región, y que definitivamente son un impulso para este futuro económico de la zona.
Y contarán -dijo- con la participación de la Doctor María Amalia Toriello Elorza, titular de la Secretaría de la Frontera Sur, que compartirá todo lo que implica este proceso de los “polos de desarrollo” y obviamente su impacto en la cuestión de la generación de empleos para nuestra zona. Así también el ingeniero Antonio Damiano Gregonis del corporativo Damiano, es un empresario talentoso y reconocido, que hablará en su ponencia sobre el ambicioso proyecto del gasoducto. EL ORBE/ JC.

