Detectan Presuntos Integrantes de la Pandilla El Tren de Aragua en Caravana Migrante

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- El activista y defensor de los derechos humanos de migrantes, Luis García Villagrán dio a conocer que existe mucho odio hacia los migrantes en esta región de la frontera sur, promovido desde cuentas falsas en las redes sociales.

Aunado a ello dijo, para evitar que las caravanas que salen de Tapachula prosperen en su objetivo de llegar a la Ciudad de México; en el contingente se infiltran elementos de la inteligencia cubana. Así como se infiltran algunos elementos de grupos delictivos transnacionales como El Tren de Aragua, de Venezuela.

El fascismo está atacando a las mujeres y a los niños migrantes con todo, subrayó. Al tiempo de reconocer que la caravana que recorre actualmente la costa de Chiapas, sigue avanzando sin un liderazgo, pero es porque al interior hay elementos de inteligencia cubana.

Esta situación dijo provoca que no exista cohesión en los grupos que recorren la costa de la entidad, con rumbo a la ciudad de México.



“Desde aquí les mandamos un mensaje a nuestros compañeros migrantes para que se organicen, recojan la basura, no den pie, ni den lugar a que la ciudadanía siga criticando y que contesten adecuadamente los ataques cibernéticos del ultranacionalismo de izquierda en México implementado para cambiar la cultura de los mexicanos y sobre todo los mexicanos de la frontera sur”, comentó.Villagrán manifestó que el paso por el río Suchiate está controlado, y de manera diaria lo cruzan un promedio de 50 a 100 migrantes, quienes, como primer punto al ingresar a territorio mexicano, se concentran en Tapachula.Finalmente lamentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados continúe con sus medidas dilatorias de atención a los migrantes, reteniéndolos, para que se queden aquí. Y lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Migración, lo que ha provocado que Tapachula sea el epicentro del fenómeno migratorio. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros