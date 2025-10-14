martes, octubre 14, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalDetectan Presuntos Integrantes de la Pandilla El Tren de Aragua en Caravana...
Local

Detectan Presuntos Integrantes de la Pandilla El Tren de Aragua en Caravana Migrante

0
7

*Informa Activista Luis Villagrán.

Tapachula, Chiapas 13 de Octubre del 2025.- El activista y defensor de los derechos humanos de migrantes, Luis García Villagrán dio a conocer que existe mucho odio hacia los migrantes en esta región de la frontera sur, promovido desde cuentas falsas en las redes sociales.
Aunado a ello dijo, para evitar que las caravanas que salen de Tapachula prosperen en su objetivo de llegar a la Ciudad de México; en el contingente se infiltran elementos de la inteligencia cubana. Así como se infiltran algunos elementos de grupos delictivos transnacionales como El Tren de Aragua, de Venezuela.
El fascismo está atacando a las mujeres y a los niños migrantes con todo, subrayó. Al tiempo de reconocer que la caravana que recorre actualmente la costa de Chiapas, sigue avanzando sin un liderazgo, pero es porque al interior hay elementos de inteligencia cubana.
Esta situación dijo provoca que no exista cohesión en los grupos que recorren la costa de la entidad, con rumbo a la ciudad de México.

“Desde aquí les mandamos un mensaje a nuestros compañeros migrantes para que se organicen, recojan la basura, no den pie, ni den lugar a que la ciudadanía siga criticando y que contesten adecuadamente los ataques cibernéticos del ultranacionalismo de izquierda en México implementado para cambiar la cultura de los mexicanos y sobre todo los mexicanos de la frontera sur”, comentó.
Villagrán manifestó que el paso por el río Suchiate está controlado, y de manera diaria lo cruzan un promedio de 50 a 100 migrantes, quienes, como primer punto al ingresar a territorio mexicano, se concentran en Tapachula.
Finalmente lamentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados continúe con sus medidas dilatorias de atención a los migrantes, reteniéndolos, para que se queden aquí. Y lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Migración, lo que ha provocado que Tapachula sea el epicentro del fenómeno migratorio. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Detectan Presuntos Integrantes de la Pandilla El Tren de Aragua en Caravana Migrante
Artículo anterior
Académicos y Autoridades Analizan “Polos de Desarrollo” en Tapachula
Artículo siguiente
En Tapachula Unimos Esfuerzos Contra el Cáncer de Mama: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Martes 14 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Toluca Tapachula y Leones de Tuxtla Igualan 1-1!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-Toluca Tapachula, y Leones de Tuxtla Gutiérrez, empatan 1-1, en la gran final de ida, del Torneo Estatal de Fútbol 2025, en la...
Leer más

Romina Celebra sus 8 Años

Al Instante staff - 0
Con una gran sonrisa y rodeada del cariño de sus seres queridos, Romina Romo García celebró su cumpleaños número 8 con una divertida fiesta...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV