En Tapachula Unimos Esfuerzos Contra el Cáncer de Mama: Yamil Melgar

*Llama a la Prevención y el Autocuidado.
En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el alcalde Yamil Melgar hizo un llamado a la población a fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado de la salud, destacando que la detección oportuna salva vidas.
El Edil subrayó la importancia de fomentar la conciencia sobre la autoexploración, el examen clínico anual y las mastografías, como herramientas fundamentales para detectar a tiempo esta enfermedad.
Expuso que su administración ha promovido actividades deportivas como la Carrera Nocturna 5K contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de fomentar la sensibilización social y los estilos de vida saludables, entre otras actividades que invitan a la autoexploración y a acudir al médico ante cualquier signo de alerta.
Finalmente, el Edil refrendó el compromiso de su administración de seguir trabajando de la mano con instituciones del Sector Salud, organizaciones civiles y la sociedad, para fortalecer los programas de prevención y atención oportuna.