En Tapachula Unimos Esfuerzos Contra el Cáncer de Mama: Yamil Melgar

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el alcalde Yamil Melgar hizo un llamado a la población a fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado de la salud, destacando que la detección oportuna salva vidas.

El Edil subrayó la importancia de fomentar la conciencia sobre la autoexploración, el examen clínico anual y las mastografías, como herramientas fundamentales para detectar a tiempo esta enfermedad.



Yamil Melgar destacó que su gobierno impulsa acciones permanentes de prevención y diagnóstico temprano, entre ellas la instalación de unidades móviles de salud en diversos puntos de la ciudad como el CEDECO Estación Ferroviaria, donde se realizan pruebas de detección gratuita de cáncer de mama, además precisó que se realizan campañas de diagnóstico para mujeres de 40 a 69 años, con atención médica sin costo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas.Expuso que su administración ha promovido actividades deportivas como la Carrera Nocturna 5K contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de fomentar la sensibilización social y los estilos de vida saludables, entre otras actividades que invitan a la autoexploración y a acudir al médico ante cualquier signo de alerta.Finalmente, el Edil refrendó el compromiso de su administración de seguir trabajando de la mano con instituciones del Sector Salud, organizaciones civiles y la sociedad, para fortalecer los programas de prevención y atención oportuna.