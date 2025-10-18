Se han Censado 38 mil Viviendas Afectadas por Lluvias: Sheinbaum

CFE Restablece 95.4% del Suministro Eléctrico en Municipios con Afectaciones

Ciudad de México; 17 de Octubre de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informa que, al 16 de octubre, más de 3 mil 500 Servidores de la Nación han censado 38 mil 872 viviendas afectadas de 72 municipios, por las lluvias intensas que se registraron del 6 al 9 de octubre: 24 mil 525 en Veracruz; 6 mil 335 en Puebla; 4 mil 956 en San Luis Potosí; 2 mil 64 en Hidalgo y 992 en Querétaro.

A través de un enlace a la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que son 72 municipios en los que se realiza el censo: 13 son en Veracruz, 22 en Hidalgo, 19 en Puebla, ocho en Querétaro y 10 en San Luis Potosí.



Detalló que se espera que el fin de semana se cuente con 5 mil Servidoras y Servidores de la Nación para reforzar el Censo de Bienestar en las comunidades aisladas y que toda la población reciba el apoyo del Gobierno de México.El desglose por municipio es el siguiente:*Veracruz: Poza Rica 27 colonias, Álamo Temapache, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, El Higo, Espinal, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Tempoal y Tihuatlán.*Hidalgo: Acatlán, Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huejutla de Reyes, Jacala, La Misión, Metepec, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, San Bartolo, Tenango de Doria, Tepehuacán, Tianguistengo, Tulancingo, Xochiatipan, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.*Puebla: Acateno, Ahuacatlán, Chignahuapan, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Huehuetla, Jalpan, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tenampulco, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Xicotepec, Zacatlán, Zapotitlán, Zihuateutla y Zongozotla.*Querétaro: Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tolimán.*San Luis Potosí: Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Ebano, Matlapa, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tanquián y Xilitla.Para la realización del censo se han establecido 15 campamentos para los servidores de la nación que están localizados en los municipios de Poza Rica, Tantoyuca y el Parque Tajín en Veracruz; en Huejutla, Zimapán, Tulancingo, Chapulhuacán y Zacualtipán, en Hidalgo; en Huauchinango, Teziutlán, Zacatlán y Chignahuapan, en Puebla; en Peñamiller, en Querétaro y en Ciudad Valles y Matlapa, en San Luis Potosí.Boletín OficialCFE ha Restablecido en 95.4% el Suministro Eléctricoen Estados Afectados por las LluviasCiudad de México; 17 de Octubre de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que, al corte de las 6:00 horas del viernes 17 de octubre, se tiene un 95.4 por ciento de restablecimiento del suministro eléctrico en los Estados afectados por las lluvias, beneficiando en las últimas 24 horas a más de 7 mil 330 usuarios en Veracruz, Hidalgo y Querétaro.La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el esfuerzo de las y los electricistas de la CFE, quienes restablecen el suministro eléctrico sin importar las condiciones.“La generosidad del pueblo de México, lo generosos, sacrificados, héroes que son los elementos de las Fuerzas Armadas, heroínas, trabajadores de la industria eléctrica, electricistas. Se pone la carne de gallina ver a los trabajadores electricistas con el agua hasta acá, llevando los postes para llevar electricidad. Los servidores de la nación caminando tres, cuatro, cinco horas para poder llegar a las poblaciones a hacer los censos y los trabajadores camineros, que hoy es su día, del Gobierno o de empresas, trabajando mañana, tarde, noche para poder abrir caminos, eso es algo muy especial”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.A través de un enlace a la conferencia matutina, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que en Querétaro se tiene el 100 por ciento del suministro eléctrico, en Veracruz el 98 por ciento, en Hidalgo y en Puebla el 90 por ciento. Mientras que, hay 12 mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento.Puntualizó que, como parte del trabajo coordinado entre las dependencias del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa apoyó en el transporte de 14 plantas generadoras que han sido distribuidas 12 en Hidalgo y cinco en Veracruz.Agregó que la CFE también trabaja en restablecer la red pública de comunicaciones de los cuales se lleva un avance del 52 por ciento en la recuperación de torres de telefonía celular y del 35 por ciento en puntos de acceso a puntos de internet. Informó que se realiza la entrega gratuita de chips en Centros de Atención en Veracruz, Hidalgo y Puebla, así como en las oficinas de Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Boletín Oficial