Se Entregan al INM 160 Migrantes de la Caravana en Tonalá

Tonalá Chiapas 17 de Octubre del 2025.- La caravana de migrantes de diversas nacionalidades que el jueves llegó a Tonalá, en la costa de Chiapas se dividió, después de que un promedio de 160 personas se entregó a las autoridades migratorias, con la promesa de que recibirían la documentación migratoria necesaria para que continuarán su camino. Sin embargo, sus familiares y amigos denunciaron que los mantuvieron incomunicados.
A decir de los extranjeros, los migrantes se entregaron y se subieron a autobuses y vagonetas que les proporcionaron los agentes federales, con la promesa de que les iban a tramitar los documentos que les permitiera continuar su camino por territorio mexicano.
De igual forma, señalan que, mediante operativos en la costa de Chiapas, las autoridades migratorias han detenido a algunas personas que se quedan rezagadas en la caminata, y han sido trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, y otras a Tapachula a la estación migratoria Siglo XXI.
Ante ese escenario, temen que se de en las próximas horas una deportación exprés, de migrantes cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades.
Los migrantes se sienten engañados por las autoridades mexicanas, mientras otro grupo, de aproximadamente unas 200 personas, continúa en el recorrido.
Este viernes, los migrantes llegaron al municipio de Arriaga, en donde descansan y esperan más noticias de sus compañeros. EL ORBE/ Mesa de Redacción.