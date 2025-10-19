domingo, octubre 19, 2025
Apoyos a Comunidades Afectadas por Lluvias

Presidenta Sheinbaum Encabeza Supervisión de

Descarta Riesgos por Crecimiento del río Pánuco en Tamaulipas

Hidalgo; 18 de Octubre de 2025.- En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los trabajos de apoyo, como parte de su quinto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.
“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, compartió en redes sociales.
En la mesa de supervisión, la Jefa del Ejecutivo Federal, estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E, de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina, así como por autoridades estatales.
Este sábado, la Presidenta también visitó Tamaulipas, desde donde informó, junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal, que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo. Boletín Oficial
Sheinbaum Descarta Riesgos por Crecimiento del río Pánuco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un riesgo por el crecimiento del río Pánuco, ante las inundaciones recientes en distintos Estados.
Este sábado 18 de octubre, Sheinbaum Pardo viajó a Tamaulipas, donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.
«Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario», dijo la Mandataria federal.
Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.
Villarreal explicó que el pico «ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario»: «Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficiente por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población”.
Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van atenuar el pico. Sun

Apoyos a Comunidades Afectadas por Lluvias
