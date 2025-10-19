domingo, octubre 19, 2025
Hoy 19 de octubre se Conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

* En México, 22 Mujeres Mueren al Día por esta enfermedad.
* Detectarlo a Tiempo, a Través de un Ultrasonido o una Mastografía, Puede Salvar Vidas.

19 de Octubre: Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre en 1988 el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad.

Para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama, es recomendable cambiar el estilo de vida y adoptar hábitos saludables como:
• No fumar.
• Tener una alimentación rica en frutas y verduras.
• Consumir pocas grasas animales y trans.
• Aumentar la ingesta de cereales integrales.
• Realizar entre 30 y 60 minutos de actividad física todos los días.
• Consumir ácido fólico.
• Mantener un peso saludable.
• Moderar el consumo de alcohol.
• Amamantar.
Cabe señalar que la autoexploración mensual a partir de los 20 años, el examen clínico anual desde de los 25 y mastografía a partir de los 40 años, son fundamentales para evitar riesgos.
Embarazo, anticonceptivos y menopausia
El embarazo y la lactancia, por el contrario, pueden funcionar como factores protectores. Durante la lactancia, el tejido mamario se especializa para producir leche y esta transformación celular parece reducir el riesgo de cáncer. «Las mujeres que han lactado a sus hijos presentan una incidencia ligeramente menor, aunque no es garantía absoluta», explica la doctora.
Escuchar tu cuerpo: la primera forma de prevención
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Puede invadir tejidos cercanos o desplazarse a otras partes del cuerpo, pero cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de curación son muy altas. Por eso, la autoexploración mensual sigue siendo una herramienta vital.
«La recomendación es hacerlo una vez al mes, idealmente entre el quinto y décimo día después de la menstruación. En la regadera es el mejor momento: el jabón ayuda a deslizar los dedos y detectar cualquier cambio», sugiere la doctora.
Hay señales de alerta que no deben pasarse por alto: la aparición de una bolita en la mama o axila, cambios en el color o la textura de la piel (como el aspecto de «piel de naranja»), secreción por el pezón o retracción del mismo. «Si no te tocas, no te conoces», dice Contreras.
La mastografía, por su parte, debe realizarse cada año a partir de los 40 años, o antes si hay antecedentes familiares. «Es un estudio seguro, rápido y con mínima radiación, la cual es 10 veces menor a la de una radiografía de tórax, así que no hay motivo para temer».

