Se Reúne ERA con el Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez

Hablaron Sobre los Avances del Proyecto de la Carretera Palenque-Ocosingo
Fortalecerá el Desarrollo Regional y Brindará Mayores Oportunidades a las Familias Chiapanecas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, durante la cual presentó los avances y los beneficios del proyecto de la carretera Palenque-Ocosingo “La Ruta de las Culturas Mayas”.

Al referirse a esta obra de infraestructura, considerada una de las más relevantes que se ejecutan actualmente en Chiapas, el mandatario destacó: “Es un camino que unirá comunidades, fortalecerá el desarrollo regional y acercará más oportunidades para las familias chiapanecas”.
En este contexto, Ramírez Aguilar reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera estrecha con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de concretar este proyecto de prosperidad compartida. Boletín Oficial

