jueves, diciembre 11, 2025
Llaman a Impulsar el Respeto a los Derechos de Trabajadoras Sexuales

——-
Falta de Atención Institucional las Convierte en un Sector Vulnerable de la Sociedad
——-
Carecen de Acceso a la Salud, Indiferencia en Servicios de Emergencia y Exclusión

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2025.- En el marco de los 16 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer y coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EM A.C., lanzó un contundente llamado nacional: la falta de atención institucional también está matando a las mujeres que trabajan en las calles.

La organización advirtió que las trabajadoras sexuales viven en un contexto de múltiples violencias, pero una de las más devastadoras es la que proviene del propio Estado: la negación del derecho a la salud, la indiferencia en servicios de emergencia y la exclusión sistemática de los sistemas de justicia. Esta violencia institucional, subrayan, se combina con violencia económica, de género y psicológica, formando un círculo mortal que ya ha cobrado vidas.
En los últimos meses, la Brigada tuvo que recuperar los cuerpos de varias mujeres abandonadas por las instituciones:
Rocío Valdivia, fallecida en Octubre, murió por una enfermedad curable. Nunca recibió atención médica oportuna. Murió sin ahorros, sin apoyo y sin un solo seguimiento clínico.
María Ramírez, en Noviembre, enfrentó el mismo destino: pobreza extrema, exclusión social y negligencia de los servicios públicos.
Karla, atropellada en plena vía pública, no fue atendida por ninguna ambulancia. No fue trasladada a un hospital. Su cuerpo permaneció sin ser reclamado hasta que la Brigada exigió que se reconociera a la organización como su “familia social”.
Estos casos, señala la Brigada Callejera, son apenas la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia: mujeres que ejercen el trabajo sexual están muriendo no solo por la violencia de las calles, sino por la violencia del abandono.
Hospitales que niegan atención por prejuicio, ministerios públicos que desestiman sus denuncias, ambulancias que no llegan, servicios sociales que no las consideran sujetas de derechos: una cadena institucional que las coloca en un riesgo permanente.
La organización enfatizó que brindar atención digna y urgente no es un acto de caridad, sino una obligación del Estado. Llamó a implementar protocolos claros para emergencias, garantizar acceso universal a la salud y reconocer plenamente a las trabajadoras sexuales como ciudadanas con derechos humanos, laborales y sociales.
“Ninguna mujer debería morir porque el sistema decide ignorarla”, expresó la Brigada, reiterando que la lucha por su vida y su dignidad es también una lucha contra el estigma que las invisibiliza y las deja sin protección. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

