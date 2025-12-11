El 15 de diciembre Expira el Programa “Borrón y Cuenta Nueva” en Chiapas

*Llaman a Conductores a Regularizarse.

Tapachula, Chiapas, 10 de diciembre de 2025.—El programa “Borrón y Cuenta Nueva” permanecerá vigente hasta el 15 de Diciembre, ofreciendo a los propietarios de vehículos la oportunidad de regularizarse y ponerse al día en sus obligaciones fiscales. La medida ha tenido un avance significativo y ha sido bien recibida por la ciudadanía, al representar un alivio directo para la economía de miles de familias chiapanecas.



De acuerdo con autoridades estatales, el programa permite condonar adeudos y facilita el canje de placas, un trámite indispensable para evitar sanciones y recargos una vez concluida la campaña. La intención es que los automovilistas actualicen su documentación sin cargas económicas excesivas y que puedan circular con certeza legal.En Tapachula y toda la región Soconusco, los módulos de atención han reportado una alta afluencia de contribuyentes que buscan aprovechar los beneficios antes de que finalice el plazo. Funcionarios locales señalaron que, además de incentivar la regularización, el programa contribuye al orden vehicular y a la actualización del padrón estatal.La iniciativa es considerada por diversos sectores como una acción acertada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al brindar una alternativa accesible para que los chiapanecos cumplan con sus trámites sin afectar su economía.Las autoridades invitaron a la población a acudir lo antes posible a los centros autorizados para evitar saturación en los últimos días y no quedar fuera de los beneficios que otorga este programa. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.