Turismo Guatemalteco se Desploma 85% en el Soconusco

* Afectando a Comerciantes y Prestadores de Servicios en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero de 2026.- La región del Soconusco enfrenta una de sus etapas económicas más complejas tras el desplome del 85% en el turismo guatemalteco, fenómeno atribuido a la inseguridad registrada en 2024 y a la falta de promoción institucional durante 2025.

Empresarios locales reconocen los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por restablecer la seguridad en Chiapas; sin embargo, advierten que las Secretarías estatales, particularmente las de Turismo y Economía, no han acompañado de manera efectiva esta estrategia para recuperar la confianza del visitante extranjero.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes, informó que las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) emitidas en los cruces fronterizos de Ciudad Hidalgo y Talismán pasaron de 600 trámites diarios en 2024 a apenas 45 en la actualidad, reflejo del impacto directo en el comercio y los servicios de Tapachula.

La crisis se originó tras la alerta de viaje emitida por el Congreso de Guatemala debido a asaltos, extorsiones y secuestros en carreteras de la frontera sur.

Aunque la seguridad ha mostrado avances, la percepción de riesgo persiste por la ausencia de campañas oficiales que informen sobre la mejora en las condiciones.

El impacto también se refleja en el sector aéreo. Durante la temporada decembrina, los vuelos desde Tapachula a destinos como Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana operaron solo al 80% de su capacidad, cuando en años anteriores se registraban sobreventas.

Ante este panorama, la iniciativa privada solicitó al Gobernador encabezar una reunión interinstitucional de alto nivel con autoridades migratorias, aduanales, de transporte y seguridad, para garantizar un trato digno al visitante y organizar una gira de promoción en Guatemala, especialmente en Quetzaltenango, Retalhuleu y la capital del país.

Los empresarios consideran que eventos próximos como la Feria de Tapachula y el concierto de Marco Antonio Solís, “El Buki”, el 6 de marzo, representan una oportunidad clave para reactivar la economía regional y recuperar al turismo guatemalteco, históricamente uno de los principales motores del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista