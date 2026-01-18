domingo, enero 18, 2026
Impulsan Aprendizaje Emprendedor de Estudiantes con Proyecto Empresarial

* En la Prepa 1 Vespertino.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2026.- Como parte de las actividades académicas, la Escuela Preparatoria “Tapachula”, turno vespertino, llevó a cabo con éxito el Proyecto Empresarial en Maqueta “Aplicando las Teorías Administrativas”, en el que participaron estudiantes de quinto semestre.
Este proyecto tuvo como objetivo fomentar en el alumnado la creación de empresas, mediante el análisis de sus características, tipología y áreas funcionales, fortaleciendo los conocimientos teóricos a través de su aplicación práctica.

Al informar sobre esta actividad, el director del plantel, Gilberto de la Cruz Zamudio, destacó que estas acciones se desarrollan en apego a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, al promover el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias que contribuyen a la formación integral de las y los estudiantes.
Por su parte, la docente Alma Delia Pérez Juan, explicó que este tipo de ejercicios permite al alumnado identificar y aplicar las distintas fases del proceso administrativo, así como comprender las teorías administrativas, favoreciendo el desarrollo de una visión emprendedora, analítica y colaborativa.
Finalmente, señaló que los estudiantes propusieron estrategias orientadas al cumplimiento de los objetivos de un proyecto emprendedor de manera productiva y competitiva, utilizando la maqueta como una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje y la comprensión de los conceptos abordados en el aula. EL ORBE/ JC

