Fortalecen Capacitación y Actualización al Gremio de Abogados en Tapachula

* Para un Mejor Desempeño de la Abogacía en la Región.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la preparación profesional y responder a los nuevos retos del ejercicio jurídico, el Colegio de Abogados de Tapachula, Asociación Civil Barra Mexicana, llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por su presidente, el licenciado Martín Benedicto Escobar Cárdenas, acompañado por integrantes de la directiva.
Durante el encuentro, se acordó establecer sesiones mensuales de trabajo, en las cuales se analizarán y someterán a consideración de la asamblea diversos temas de interés para los agremiados, así como proyectos que contribuyan al fortalecimiento del Colegio y al mejor desempeño de la abogacía en la región.

Escobar Cárdenas destacó que el inicio del año representa una etapa de grandes retos para el sector jurídico, por lo que la directiva ha centrado sus esfuerzos en impulsar la capacitación constante, mediante charlas, cursos y encuentros con especialistas del derecho y representantes de diversas autoridades, quienes compartirán experiencias y conocimientos con los colegiados.
Entre los temas prioritarios se encuentran la adaptación a la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, así como el análisis del proceso de elección judicial, considerado un hecho inédito que exige una participación informada y responsable por parte de los abogados y de la sociedad en general.
Por su parte, la secretaria del Colegio, María Cecilia Morales Pérez, señaló que uno de los compromisos fundamentales es fortalecer el acervo jurídico y ampliar la capacitación en distintas ramas del derecho. Indicó que este año se iniciará con formación en materia penal, para posteriormente abordar las áreas civil y familiar, atendiendo también las propuestas de los propios colegiados.
Asimismo, Joel Feliciano Sánchez López, informó que como parte de esta primera sesión del año, se tomó protesta a nuevos integrantes del Colegio, reiterando que la organización mantiene sus puertas abiertas a abogados interesados en sumarse y participar activamente.
Finalmente, la tesorera Patricia Colmenares subrayó que las asambleas mensuales permiten mantener una comunicación directa con los agremiados, conocer sus inquietudes y tomar decisiones que beneficien tanto al Colegio como a la sociedad, reafirmando el compromiso del gremio con la actualización, la ética y la responsabilidad social. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Impulsan Aprendizaje Emprendedor de Estudiantes con Proyecto Empresarial
Cafeticultura Chiapaneca Atraviesa una de las Crisis más Severas de su Historia
