Cafeticultura Chiapaneca Atraviesa una de las Crisis más Severas de su Historia

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero de 2026.- La cafeticultura, principal actividad económica de Chiapas, atraviesa una de las crisis más severas de su historia.

La falta de relevo generacional, los bajos precios del grano y los efectos del cambio climático han colocado al sector al borde de la extinción, advirtió Julio César Castillo, productor de la región del Soconusco.



El cultivo del café sostiene a más de 180 mil unidades productivas en el Estado; sin embargo, la ausencia de políticas públicas efectivas ha acelerado el abandono del campo. Zonas que durante décadas fueron cafetales hoy aparecen convertidas en potreros o terrenos improductivos, una situación visible incluso en plataformas digitales de geolocalización.Explicó que la incertidumbre económica ha provocado que los jóvenes migren hacia las ciudades o busquen otras actividades. Las nuevas generaciones no ven futuro en el café; observan que sus padres no lograron estabilidad y prefieren alejarse del campo, lo que está rompiendo una tradición histórica, afirmó.De las numerosas fincas que anteriormente impulsaban la economía regional, actualmente solo ocho o diez continúan operando a gran escala.El resto cerró tras la quiebra, el fallecimiento de sus propietarios o la migración forzada por la falta de rentabilidad.La cosecha 2025-2026 enfrenta un panorama adverso. Aunque se registraron lluvias, el impacto de la sequía de 2024 limitó el desarrollo de las plantas, reduciendo el rendimiento.A ello se suma una caída del 10 % en el precio pagado al productor, mientras los costos de insumos, transporte y mano de obra continúan al alza.“El café se paga menos, pero producirlo cuesta más. Vivimos en una incertidumbre constante”, denunció el caficultor.Ante este escenario, los productores plantean dejar de ser únicamente proveedores de materia prima y avanzar hacia la industrialización local del café mediante la transformación del grano en productos con valor agregado como café tostado, molido o soluble.Para concretar esta estrategia, solicitan al Gobierno Federal que la cafeticultura sea declarada de Importancia Nacional, lo que permitiría acceder a créditos con tasas preferenciales, inversión en infraestructura productiva y el reconocimiento del café como cultivo estratégico por su aporte ambiental, particularmente en la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad.“No pedimos subsidios, exigimos condiciones justas para trabajar y preservar una actividad que representa cultura, identidad y sustento para miles de familias mexicanas”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista