domingo, enero 18, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalDetenido el Presunto Responsable de Incendiar Emblemático Árbol de Hule en Tapachula
Local

Detenido el Presunto Responsable de Incendiar Emblemático Árbol de Hule en Tapachula

0
23

* Carlos “N” Podría Enfrentar Cargos por Delitos Ambientales y Daños al Patrimonio Natural.

Tapachula, Chiapas; 17 de enero de 2026.—Gracias a labores de inteligencia de la Policía Municipal, fue detenido Carlos “N”, presunto responsable de provocar el incendio del emblemático árbol de hule ubicado en las inmediaciones de la zona militar.
De acuerdo con información oficial, el área de inteligencia analizó grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se aprecia a distancia el inicio del incendio del árbol, y posteriormente al mismo sujeto retirándose del lugar, pasando frente a una cámara de videovigilancia, quedando plenamente registrado su desplazamiento tras los hechos.

El individuo fue localizado y detenido horas después en la Central Oriente, donde además fue asegurado en posesión de un arma blanca, siendo puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Costa por portación de arma prohibida, resistencia y desobediencia, además de los hechos relacionados con el incendio.
De confirmarse su responsabilidad, Carlos “N” podría enfrentar cargos por delitos ambientales y daños al patrimonio natural, así como penas de prisión y sanciones económicas, conforme a la legislación vigente.
Las autoridades reiteraron que atentar contra el patrimonio ambiental de Tapachula no quedará impune, y que el uso de tecnología e inteligencia policial seguirá siendo clave para sancionar estas conductas.

Detenido el Presunto Responsable de Incendiar Emblemático Árbol de Hule en Tapachula
Artículo anterior
Cafeticultura Chiapaneca Atraviesa una de las Crisis más Severas de su Historia
Artículo siguiente
Reportan Sectur Disminución de Turismo Mexicano en 2025
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Palenque Expo Tap 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

En Catazajá, Grupo Interinstitucional detiene a una persona por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia

Al Instante staff - 0
- Le aseguraron un arma, narcóticos, dos celulares y dinero en efectivo El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa...
Leer más

Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro. San Miguel de Allende, Guanajuato

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, encabezado por la Dra. Claudia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV