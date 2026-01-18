Cae Sujeto Relacionado con el Tráfico de Droga Hacia Estados Unidos

* En Guerrero.

Ciudad de México; 17 de Enero de 2026.- Autoridades federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar «N», relacionado con el tráfico de droga hacia Estados Unidos y acusado de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

A través de un comunicado, se detalló que Omar «N» fue detenido en Taxco de Alarcón, Guerrero, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esta captura forma parte de las acciones permanentes implementadas en el estado y fue resultado de labores de investigación e inteligencia.

Omar «N», a quien se le leyeron sus derechos durante su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes y la investigación.

En el comunicado, las autoridades federales dijeron que esta detención forma parte del compromiso del Gabinete de Seguridad para combatir la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias ilícitas al país vecino, evitando así que las drogas lleguen a las calles y afecten a la juventud mexicana. Sun