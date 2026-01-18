Preocupa a Mercados Precedente de Aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo paquete de aranceles para Europa, lo que marcará un precedente que preocupa a los mercados financieros, opinó Diego Albuja, analista del broker ATFX Latam.

A partir del 1 de febrero, la economía más grande del mundo aplicará una tarifa de 10% a las importaciones desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, la cual aumentará a 25% el 1 de junio y se mantendrá vigente «hasta que» la Unión Americana llegue a un acuerdo para comprar Groenlandia.

«Más allá del arancel puntual, lo que realmente preocupa a los mercados es el precedente. Cuando la política arancelaria se vincula a objetivos no comerciales, se vuelve difícil proyectar escenarios, aumenta la prima de riesgo y se vuelve más sensible el sentimiento del inversionista», explicó Diego Albuja.

«Dependiendo de si hay negociación o escalada, podríamos ver movimientos fuertes en el dólar, en las bolsas de valores europeas y en los activos considerados de refugio, como el oro», indicó.

Desde su punto de vista, el anuncio de Donald Trump eleva la tensión con aliados estratégicos y aumenta la incertidumbre en los mercados financieros.

En términos de impacto, el primero suele verse en el tipo de cambio, ya que cuando aparecen noticias de tensión comercial, el dólar tiende a fortalecerse como activo defensivo, mientras que las monedas europeas pueden debilitarse por la expectativa de menor crecimiento y mayores costos comerciales.

Contra el peso mexicano, el dólar se depreció 2% durante la semana pasada y acabó sobre 17.63 unidades, su cierre más bajo desde el 12 de julio de 2024, indican las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

En renta variable, explicó Diego Albuja, los sectores más sensibles serán los exportadores y compañías industriales europeas que dependen del mercado estadounidense.

«El mercado normalmente reacciona con cautela porque estos aranceles pueden afectar márgenes, precios finales y planes de inversión», expuso.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1.6% durante la semana pasada y finalizó sobre 67 mil 141 puntos, después de establecer un cierre histórico de 67 mil 403 unidades el pasado miércoles.

Entre las 35 empresas que integran el índice, 18 lograron ganancias semanales. Los mayores avances corresponden al conglomerado Orbia, Grupo Financiero Banorte y la minera Peñoles, mientras que el fabricante de tequila Becle, Grupo Aeroportuario Centro Norte y Grupo Aeroportuario del Pacífico concentran los retrocesos más severos.

El especialista también indicó el efecto que tienen los aranceles sobre la inflación, ya que terminan encareciendo importaciones, lo que puede elevar los precios dentro de Estados Unidos y generar más ruido sobre el camino que tomará la Reserva Federal sobre las tasas de interés. «En escenarios así, la volatilidad tiende a aumentar». Sun

Dato

* 2% se depreció el Dólar frente al peso mexicano a lo largo de la semana pasada y cerró sobre 17.63 unidades.