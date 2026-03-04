EL QUINTO PODER DE MÉXICO

Reforma Electoral: la Lealtad a la Presidenta Claudia Sheinbaum Está Bajo la Lupa

Ernesto L. Quinteros

Mientras la conversación digital se consume entre el conflicto de Estados Unidos e Irán, en México se libra una disputa mucho más cercana y trascendental: la lucha por el poder político rumbo a 2027. En el centro del debate se encuentra la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una propuesta que ha colocado a sus propios aliados contra la pared.

La reforma plantea modificar el sistema de representación proporcional y eliminar las figuras plurinominales en el Senado, además de reducir el número de legisladores. El argumento central es el ahorro presupuestal y la simplificación del Congreso. No es una idea nueva. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ya se había puesto sobre la mesa la reducción de Diputados y Senadores. Paradójicamente, quienes entonces bloquearon aquella propuesta hoy la retoman desde el poder.

Sin embargo, el debate actual no enfrenta únicamente a Morena con la oposición tradicional, sino que exhibe tensiones profundas dentro de su propia coalición. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han dejado ver su incomodidad. No es para menos: el sistema de representación proporcional ha sido, históricamente, el mecanismo que les ha permitido sobrevivir, crecer y negociar posiciones clave en el Congreso.

Desde septiembre, al inicio de la 66 Legislatura, Morena, PT y PVEM suman 364 Diputados y 87 Senadores, cifras que les otorgan mayoría calificada. Con esos números pueden reformar la Constitución. Pero esa fortaleza depende de la cohesión. Si uno de los aliados retira su respaldo, Morena pierde la capacidad de modificar la Carta Magna por sí solo. En el Senado requiere 19 votos adicionales y en la Cámara de Diputados 81, en un escenario de asistencia completa. Es ahí donde el PT y el PVEM descubren su verdadero poder: el veto.

La reforma, tal como está planteada, podría reducir significativamente la influencia de estos partidos en la integración del Congreso. Sin la representación proporcional en el Senado y con cambios en la fórmula para diputados plurinominales, su margen de negociación se estrecha. Para ellos, respaldar la iniciativa significaría renunciar voluntariamente a una herramienta estratégica de supervivencia política.

El dilema es claro: ¿lealtad al proyecto presidencial o preservación partidista? En política, la sobrevivencia casi siempre pesa más que la disciplina. Y esa tensión ha comenzado a fracturar el discurso de unidad que Morena ha proyectado desde 2018.

La presidenta Sheinbaum enfrenta así su primera gran prueba legislativa interna. No se trata solo de aprobar una reforma; se trata de medir la solidez de su liderazgo dentro del bloque que la llevó al poder. Si PT y PVEM condicionan o frenan la iniciativa, quedará en evidencia que la coalición es más pragmática que ideológica.

Además, el contexto electoral no es menor. El proceso intermedio de 2027 ya se mueve tras bambalinas. La definición de reglas impactará directamente en candidaturas federales, locales y municipales. Reducir espacios plurinominales implica menos posiciones para repartir y, por ende, mayor competencia interna. La reforma no solo modifica leyes; altera el equilibrio de poder en estados y municipios.

Desde una óptica crítica, también cabe preguntarse si la eliminación de plurinominales fortalece o debilita la representación democrática. La figura nació para garantizar pluralidad y evitar la sobrerrepresentación absoluta de un solo partido. Reducirla podría simplificar el Congreso, pero también concentrar poder. El discurso del ahorro presupuestal resulta atractivo, aunque el fondo del debate es político: quién gana y quién pierde en el nuevo diseño institucional.

La discusión se ha pospuesto, entre ajustes y negociaciones. Pero el mensaje ya está claro: Morena necesita a sus aliados más de lo que aparenta. Y sus aliados saben que hoy tienen la llave para frenar o moldear la reforma. Y también la lealtad a la Presidenta está bajo la lupa.

