miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalPoder Judicial e Instituto Registral del Estado Firman Convenio en Innovación...
EstatalPortada

Poder Judicial e Instituto Registral del Estado Firman Convenio en Innovación Tecnológica

0
14

*Habilitan el Portal “Balam” Para juicios más Ágiles.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó junto a la directora general del Instituto Registral del Estado, Adriana Mercedes Ramos Díaz, la firma de convenio de colaboración para la implementación del “Portal Balam”, una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la interconexión institucional y agilizar los procesos judiciales.
Durante el acto, realizado en la Sala de Presidencia de la sede judicial Tuxtla, el Magistrado Presidente celebró esta iniciativa, ya que la modernización tecnológica representa un avance estratégico para consolidar una justicia más pronta, eficaz y transparente en beneficio de la sociedad chiapaneca.

Moreno Guillén añadió que este portal permitirá que juzgados y salas realicen consultas remotas de antecedentes y gestiones de trámites registrales, directamente desde las bases de datos necesarias, para que los juicios sean más ágiles, acortando tiempos en los procesos y fomentando la confianza ciudadana.
Por su parte, la titular del Instituto Registral refrendó ante el Magistrado Presidente ser una aliada institucional que cree en la innovación y señaló que, con el principio de la tecnología al servicio de la justicia, esta firma de convenio representa un avance en materia familiar y laboral, así como la protección del patrimonio y la certeza jurídica para las familias chiapanecas.
En este evento se contó con la presencia de Consejeras y Consejeros de la Judicatura, Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, así como de personal directivo e integrantes de ambas instituciones. Boletín Oficial

Poder Judicial e Instituto Registral del Estado Firman Convenio en Innovación Tecnológica
Artículo anterior
EL QUINTO PODER DE MÉXICO
Artículo siguiente
Tras Años de Cierre, Anuncia ERA Reapertura de Toniná Para el Mundo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jornada Estelar “Lunes Premier” – Tapachula FC

Al Instante staff - 0
El Club Tapachula FC informa a los medios de comunicación que este próximo lunes 09 de marzo disputará la Jornada 22 de la Liga...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 04 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

CMH Reconoce a 69 Alumnos Destacados en el ENACyD 2026

Al Instante staff - 0
El Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula (CMH) entregó reconocimientos a 69 alumnos de nivel bachillerato por su destacada participación en la XIX edición del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV