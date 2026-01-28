Fiscalía Prohíbe Retenes No Autorizados en el Soconusco

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa Informó que No Existe Autorización Para la Instalación de Retenes Policiales o Judiciales en Carreteras

La Medida se Adopta Tras una Reunión Entre Autoridades y Sectores Productivos de la Región

Exhortan a la Ciudadanía a Reportar Cualquier Retén que no Cuente con Respaldo Oficial

*EL FISCAL DE DISTRITO AFIRMÓ QUE EL OBJETIVO ES GARANTIZAR EL LIBRE TRÁNSITO Y EVITAR ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE CORPORACIONES POLICIACAS.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero de 2026.- La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa informó que no existe autorización para la instalación de retenes policiales o judiciales en carreteras y caminos de los municipios que conforman la región del Soconusco, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y evitar abusos de autoridad.



El fiscal de distrito, Juan Daniel Cerrillo Huerta, dio a conocer esta determinación durante una reunión de trabajo con representantes de distintos sectores productivos, donde enfatizó que la instrucción es reducir al mínimo los puntos de revisión, y asegurar que cualquier operativo se realice bajo un marco de legalidad y coordinación institucional.La medida es resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, explicó.Precisó que ninguna autoridad municipal puede instalar retenes de manera unilateral, aun cuando se detecten zonas de riesgo.Los Ayuntamientos pueden establecer puntos de vigilancia preventiva, pero deben notificarlo y contar con la autorización correspondiente a través del grupo interinstitucional de seguridad, puntualizó.Exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier retén que no cuente con respaldo oficial, asegurando que la Fiscalía actuará de inmediato para verificar su legalidad.“Cualquier retén que exista actualmente y no esté autorizado, no pertenece a la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que aclaró que los operativos en zonas consideradas críticas sólo pueden realizarse si están plenamente justificados y debidamente informados a las instancias correspondientes.Con esta disposición, las autoridades buscan prevenir actos de extorsión, abusos de poder y prácticas irregulares, además de fortalecer la confianza de transportistas, productores y ciudadanía en general.El Fiscal reiteró que el compromiso de la institución es garantizar seguridad sin afectar los derechos de la población, asegurando un tránsito libre y seguro en las vías de comunicación del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista