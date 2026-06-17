Se Forma el Potencial Ciclón Tropical Uno en Golfo de México

*- El Fenómeno Meteorológico Afectará los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco

*- También Generará Lluvias en Estados del Sureste Mexicano

La temporada de ciclones en el Atlántico comienza a mostrar sus primeros efectos sobre el territorio nacional. La formación del Potencial Ciclón Tropical Uno en el Golfo de México mantiene bajo vigilancia a diversas entidades del noreste del país debido al pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles afectaciones derivadas de inundaciones y crecidas de ríos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se formó durante la mañana de este martes al sur de Texas, Estados Unidos, y se localiza en aguas del Golfo de México, a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa y a la misma distancia de Corpus Christi, Texas. Aunque su centro se encuentra fuera del territorio nacional, sus bandas nubosas ya generan condiciones meteorológicas adversas en el noreste del país.

Las entidades más afectadas por este fenómeno son Nuevo León y Tamaulipas, donde se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Además, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El Potencial Ciclón Tropical Uno presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a nueve kilómetros por hora.

Ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema, ya que podría seguir generando lluvias significativas en el noreste del país durante las próximas horas, mientras continúa su desplazamiento sobre el Golfo de México.