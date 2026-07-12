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Incertidumbre en Huixtla Ante la Falta de Seguridad

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* Ciudadanos Exigen Resultados al Presidente Municipal, Régulo Palomeque, Tras los Recientes Hechos de Violencia.
* Algunos Elementos Policiacos que no Habrían Aprobado los Exámenes de Control y Confianza, Continúan Desempeñando Funciones
* Uno de los Principales Señalamientos de la Ciudadanía es la Falta de Funcionamiento de las Cámaras de Videovigilancia en el Municipio.

Huixtla, Chiapas: 11 de Julio del 2026.- La inseguridad que enfrenta el municipio de Huixtla volvió a colocarse en el centro del debate durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad, donde, de acuerdo con asistentes, se escucharon reclamos directos hacia las autoridades municipales encabezadas por el todavía Presidente Municipal, Régulo Palomeque Sánchez.
El malestar ciudadano se ha intensificado a raíz de los recientes hechos de violencia registrados en el municipio, entre ellos el ataque armado en el que perdió la vida un elemento de la Guardia Nacional. Esto generó preocupación entre la población y reavivó las exigencias para fortalecer la estrategia de seguridad.

Durante la reunión, trascendió que uno de los principales señalamientos fue la falta de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia, consideradas una herramienta fundamental para la prevención del delito y el seguimiento de hechos delictivos.
También se cuestionó que la corporación policial opere con personal y equipo incompletos, además de que algunos elementos que no habrían aprobado los exámenes de control y confianza, mientras continúan desempeñando funciones.
A ello se suman las críticas por el uso de patrullas en actividades distintas a la vigilancia preventiva y la percepción de una escasa coordinación entre el Gobierno Municipal y las instancias estatales responsables de la seguridad.
Más allá del impacto social, la situación también comienza a reflejarse en la actividad económica.
Comerciantes, empresarios y prestadores de servicios advierten que el clima de inseguridad afecta la confianza de inversionistas, desalienta el turismo y reduce la movilidad comercial, factores que repercuten en el empleo y en los ingresos de cientos de familias huixtlecas.
Ante este panorama, diversos sectores hicieron un llamado a las autoridades estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Chiapas, para reforzar las acciones de seguridad y coordinación institucional, con el objetivo de devolver la tranquilidad a Huixtla y generar condiciones que permitan recuperar la confianza ciudadana y el desarrollo económico del municipio. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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