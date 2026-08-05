Inaugura ERA Trabajos de Rehabilitación del Camino Frontera Comalapa-Chicomuselo

*- El Gobernador Destacó que se Invertirán 20 Millones de Pesos Para Beneficiar a 20 Localidades

*- Refrendó su Compromiso por Devolver la Paz y Seguridad al Pueblo de Comalapa

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Frontera Comalapa, donde destacó que el municipio dejó atrás los tiempos de incertidumbre y hoy avanza con paz, seguridad y una reconstrucción del tejido social. “Esos tiempos difíciles no regresarán porque tenemos la firme convicción de que este es un pueblo pacífico, trabajador, unido y que sabe salir adelante de la mano de sus autoridades”, manifestó.

En ese contexto, el mandatario señaló que el gobierno de la Nueva ERA mantiene un trabajo cercano con las comunidades para escuchar a la población, conocer de primera mano sus necesidades e impulsar, de manera conjunta, acciones prioritarias que garanticen bienestar y prosperidad. Asimismo, reiteró que su administración aplica la ley con firmeza para proteger a la ciudadanía y brindar respaldo permanente a las autoridades municipales, a quienes reconoció por su valentía, compromiso y amor por su pueblo.



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Durante su visita, Ramírez Aguilar entregó la cancha de futbol 7 del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 136, obra que representó una inversión de 6.3 millones de pesos. Asimismo, inauguró la rehabilitación del camino Frontera Comalapa-Chicomuselo y dio el banderazo de inicio a la reconstrucción del segundo tramo de esta vía, proyecto carretero al que se destinan más de 40 millones de pesos. Informó que en Frontera Comalapa también se invierten más de 63 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa y 45 millones de pesos en la construcción de la unidad deportiva, además de impulsar otras obras prioritarias y apoyos dirigidos a los sectores productivos.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que la cancha de futbol 7 del Cetis 136 cuenta con pasto sintético, iluminación, gradas, bancas para jugadores y cercado perimetral, con el propósito de ofrecer un espacio digno y seguro para la práctica deportiva. Además, anunció la construcción de dos nuevos bachilleratos en el municipio para ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, resaltó que el inicio de la reconstrucción de tres kilómetros del camino Frontera Comalapa-Chicomuselo responde a una de las principales demandas de la población de la región Sierra Mariscal. Añadió que esta vialidad constituye un eje estratégico para la comercialización de productos, así como para garantizar el traslado seguro y oportuno de personas enfermas.A su vez, la directora del Cetis 136, Mirsa Guadalupe Ramírez García, valoró el respaldo de los gobiernos estatal y municipal para impulsar obras que fortalecen la educación y el deporte. Destacó que la nueva cancha de futbol fomenta hábitos saludables y contribuye a la formación integral de las y los estudiantes, promoviendo valores, disciplina y compromiso con su comunidad. Boletín Oficial