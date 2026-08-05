Onda Tropical 24 Mantendrá Lluvias Intensas en el Soconusco

Tapachula, Chiapas 4 de Agosto del 2026.– La región Soconusco se mantendrá bajo condiciones de inestabilidad atmosférica durante los próximos días debido a la influencia de la onda tropical número 24, en interacción con una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, informó Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de la Región 10 Soconusco Alto de Protección Civil del Estado.

El funcionario explicó que el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias mantiene a la región en color amarillo, lo que representa la probabilidad de precipitaciones intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. Precisó que estas condiciones persistirán durante toda la semana, con lluvias intensas este martes y precipitaciones muy fuertes previstas para miércoles y jueves.

Montes Molina señaló que este cambio en las condiciones climáticas marca el final de la canícula y el inicio de una etapa con mayor presencia de lluvias, lo que contribuirá a disminuir las altas temperaturas registradas en semanas recientes. Recordó que durante este periodo Tapachula alcanzó temperaturas de hasta 35 grados centígrados, con sensaciones térmicas de entre 38 y 40 grados.

Ante el pronóstico, Protección Civil exhortó a la población a fortalecer la prevención desde sus hogares. Entre las principales recomendaciones destacan mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, asegurar techos de lámina y objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos, identificar el refugio temporal más cercano y atender en todo momento los avisos oficiales. Asimismo, pidió evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que las corrientes pueden aumentar de manera repentina.

Respecto a los ríos de la región, indicó que actualmente mantienen niveles bajos, entre el 10 y 20 por ciento de su capacidad, por lo que no existe riesgo inmediato de desbordamiento; sin embargo, insistió en que la vigilancia será permanente conforme aumenten las precipitaciones.

Sobre la actividad del volcán de Fuego, en Guatemala, explicó que, aunque existe comunicación con las autoridades de ese país, la distancia entre el coloso y la frontera mexicana hace que la probabilidad de afectaciones por caída de ceniza en municipios como Suchiate o Tapachula sea muy baja.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y adoptar una cultura de prevención, ya que la preparación oportuna puede marcar la diferencia para proteger la vida y el patrimonio de las familias durante la temporada de lluvias. EL ORBE/ JC.