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JULIO 28 DE 2026

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EL ORBE AL MOMENTO:

Familiares y amigos marchan en Suchiate para exigir justicia por el feminicidio de Maggy

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas 28 de Julio del 2026.- Familiares, amigos y ciudadanos realizaron la mañana de este martes una marcha pacífica para exigir a las...
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Medalla de Bronce en el ajedrez mexicano!

Al Instante staff - 0
La jugadora mexicana de ajedrez Guadalupe Montaño conquistó la medalla de bronce en ajedrez en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026.
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Habitantes de Acapetahua Denuncian Afectaciones por Obras del Tren

Al Instante staff - 0
Acapetahua, Chiapas 27 de Julio del 2026.- Habitantes de la colonia Soconusco, en el municipio de Acapetahua, manifestaron su inconformidad por las afectaciones que,...
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