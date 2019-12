No Respetaron el Uno x Uno y Colisionaron Fuertemente

* En la 12a Avenida Norte Esquina con la 4a Calle Poniente.

Tapachula, Chiapas; 12 de diciembre.- Un fuerte accidente automovilístico sucedió el cruce de la 12a Avenida Norte esquina con la 4a Calle Poniente, lugar donde existe el programa Uno X Uno. Uno de los dos conductores involucrados No respetó ese señalamiento.

Una colectiva que cubre la ruta Zona Naval – Hospital Regional se colisionó de frente en el costado izquierdo de un vehículo Volkswagen Gol, color gris, el cual después de recibir el fuerte impacto se proyectó en reversa y se impactó contra una camioneta estacionada.

Afortunadamente sólo hubieron daños materiales y ninguna persona lesionada.

Al lugar llegó el perito de Tránsito del Estado, quién después de realizar las diligencias correspondientes informó las generalidades de los vehículos involucrados.

La Urvan que cubre la Ruta Zona Naval – Hospital General transitaba de Norte a Sur sobre la 12 Avenida Norte, y al llegar al cruce con la 4a calle Poniente, argumenta que tenía el paso del programa Uno x Uno.

El otro involucrado es Volkswagen Gol, color gris, con placas de circulación del estado de Chiapas, transitaba de Poniente a Oriente, sobre la 4a calle Poniente. La camioneta estacionada es Nissan Pick Up.

Se logró saber que estos conductores en caso de no llegar a un arreglo en la reparación de los daños de sus unidades, serán turnados ante el Fiscal de Juicios Orales para deslindar responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda