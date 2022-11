No Respetaron el “Uno X Uno” y Chocaron

*Tapachula

Tapachula, Chiapas; 12 de noviembre.- La falta de precaución y al no respetar los señalamientos viales, fue el factor para que dos conductores, uno del Servicio Público Local y un particular, terminaran colisionando en el cruce del “Uno X Uno” de la 6ª avenida sur y esquina con 4ª calle poniente de la colonia centro; al lugar acudieron elementos de vialidad y Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Alrededor de las 14:00 horas, el conductor de un camión Ford F350 de color blanco, circulaba de poniente a oriente sobre la 4ª, pero al llegar a la 6ª sur, según tenía el paso y confiadamente cruzó, pero al hacerlo le salió de paso una colectiva Nissan Urvan de la ruta Libertad El Carmen, que circulaba sobre la 6ª. El combista alegaba tener el paso.

El choque fue aparatoso y a pesar de eso no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Vialidad y Tránsito Municipal se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, mientras los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras. Mesa de Redacción