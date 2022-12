Un Lesionado Deja Accidente en Cruce del Uno X Uno

Tapachula, Chiapas; 3 de Diciembre de 2022.- Un conductor de una motocicleta resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo, esto luego de ser embestido por un vehículo, los hechos se dieron en la 2ª. Avenida Sur y 4ª. Calle Poniente colonia Centro, lugar en donde acudieron Paramédicos del grupo SAE quienes atendieron al lesionado, por lo que al no presentar lesiones de gravedad quedó en el lugar, esto, a petición del joven motociclista.

Alrededor de las 20 horas reportaron al centro de mando C5 Emergencias que sobre el crucero mencionado, se había suscitado un accidente entre un vehículo particular y una motocicleta.

Rápidamente al lugar acudieron elementos policíacos como de Tránsito del Estado, los cuales solicitaron la intervención de Paramédicos del grupo SAE, que acudieron rápido al lugar para atender a Gustavo N, de 32 años de edad, quien venía en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo particular, el cual se dio a la fuga con rumbo desconocido dejando tirado al motociclista.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y también le vendaron la cabeza, el afectado dijo que acudiría al médico por sus propios medios, así que no quiso que lo trasladaran a ningún hospital.

Mientras tanto, elementos policíacos abanderaron la zona del accidente para evitar otro percance. Mesa de Redacción