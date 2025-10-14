martes, octubre 14, 2025
Autoridades Desmantelan Bodega con Narcóticos en Tapachula

*Aseguran 60 Kilos de Cocaína en Inmueble de la Colonia Los Naranjos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre.- La tranquilidad del exclusivo Fraccionamiento Los Naranjos, ubicado en la zona nororiente, fue pulverizada por un operativo de alto voltaje.
En una acción coordinada que demuestra la escalada de violencia en la frontera, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional asestaron un golpe al crimen organizado, incautando una grancantidad de droga y vehículos de lujo.
El operativo fue meticulosamente planeado por la Policía Federal Ministerial, después de ubicar el domicilio resguardaron el inmueble, la cual mientras presentó pruebas necesarias y contundentes para que les fuera otorgada la orden de cateo, se irrumpió en el inmueble que funcionaba como base de operaciones y bodega para el trasiego de narcóticos.
Esta acción se llevó acabó después de 2 días custodia del inmueble, en la madrugada de ayer lunes.
El cateo, realizado con el perímetro asegurado por fuerzas federales, reveló la magnitud de las actividades ilícitas que se tejían bajo las narices de la ciudadanía.
Dentro, los uniformados aseguraron un alijo de 65 kilogramos de polvo blanco, confirmado preliminarmente como clorhidrato de cocaína de alta pureza.
Cada paquete estaba envuelto para el traslado a los centros de distribución, representa un valor millonario que ha sido arrancado de las garras del narco.
Pero el botín fue más allá de la droga, en la propiedad se encontraron y aseguraron seis vehículos, una cuatrimoto de modelo reciente y un remolque de carga.Esta «flota del crimen» era esencial para mover la droga por las rutas de la frontera sur, evidenciando el poder logístico de la célula que le fue decomisada la droga y vehículos, los cuales al parecer son de la sombra del Cártel del Pacífico.
Los primeros informes de inteligencia señalan directamente al temido Cártel del Pacífico (antiguo Cártel de Sinaloa), como el propietario de la mercancía y del inmueble.
Este operativo confirma que los tentáculos de esta poderosa organización criminal se han afianzado con fuerza en Tapachula, utilizándola como plataforma clave para el ingreso de droga procedente de Sudamérica.
El inmueble, la droga, los seis vehículos, la cuatrimoto y el remolque quedaron bajo estricta cadena de custodia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones continúan con la meta de capturar a los operadores que lograron escapar, con la finalidad de desarticular por completo la red de distribución en la Ciudad de Tapachulay los operativos en los municipiosde Suchiate y Frontera Hidalgo.
Para la detención de los operadores de la delincuencia organizada, ¿cuándo se llevarán a cabo?, hay que empezar por la cabeza y el cuerpo caerá solo, si es que quieren combatir el crimen organizado. EL ORBE/ Roberto Corado Mosqueda

