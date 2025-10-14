Autoridades Realizan Mega Operativo en la Fraylesca Para Lograr la Detención de Presunto Líder Criminal

En el Operativo Participaron Elementos de la SSPC Federal, Guardia Nacional, Grupo Pakal, SSP, Entre Otros

——

Trasciende la Detención de Juan Manuel “N”, Presunto Líder Regional del CJNG

——

Gobierno del Estado Refrenda el Compromiso de Combatir a la Delincuencia y Devolver la Paz a Chiapas

*DESDE LA MADRUGADA DEL LUNES SE REGISTRARON ENFRENTAMIENTOS SOBRE LA CARRETERA COITA-ARRIAGA Y OTROS PUNTOS, ASÍ COMO BLOQUEOS, QUEMA DE VEHÍCULOS Y PRESENCIA DE PONCHA LLANTAS.

Los operativos de seguridad para detener a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, desataron una jornada violenta en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.



1 de 9

Para evitar el paso de elementos de seguridad estatales Pakal y de las fuerzas federales, los delincuentes colocaron barricadas con camiones incendiados y lanzaron poncha-llantas en las carreteras de Tuxtla–Tapachula, la vía hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo en Suchiapa, así como en Villaflores, Llano San Juan y Ocozocoautla–Arriaga.La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó en un comunicado que continúan las acciones para reforzar la seguridad en las carreteras y accesos a los municipios y sus comunidades.Ante la violencia registrada durante la madrugada y parte de la mañana de este lunes, las autoridades educativas suspendieron las clases para evitar riesgos en la integridad de los alumnos y personal docente.Las fuerzas armadas realizaron sobrevuelos con helicópteros artillados para tratar de ubicar a los delincuentes, mientras que los habitantes de estas regiones denunciaron cateos en ranchos e inmuebles.La alerta permanece, por lo que se pidió a los habitantes a extremar precauciones y tratar de evitar la zona de en donde se regisrtaron los hechos violentos.“El Señor de los Caballos” es considerado blanco prioritario por las autoridades estatales y federales; está vinculado con delitos de secuestro, extorsión, homicidio de civiles y elementos de seguridad.¿Quién es el Señor de los Caballos?Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos”, es identificado por las autoridades como uno de los principales líderes del crimen organizado en Chiapas.Se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde presuntamente funge como operador regional. A Valdovinos Mendoza se le atribuyen delitos como extorsión, secuestro, movilización armada y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en distintos municipios del estado.SSP y FGE Anuncian Detención de dos Hombres y una MujerLa Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, informa a la ciudadanía sobre el operativo estratégico en la región de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa y Arriaga.Se llevaron a cabo acciones coordinadas donde se logró la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados a actividades delictivas. Asimismo, se aseguraron armas de fuego y vehículos. Durante el operativo, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido; sin embargo, la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión.Desde la Mesa de Paz, se dio seguimiento puntual a cada fase del operativo, reafirmando el compromiso de las instituciones con el bienestar de las familias chiapanecas. La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso con la paz y la seguridad del territorio chiapaneco.