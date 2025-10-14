Arranca Campaña de Vacunación Contra Influenza y Covid en Chiapas

*Para la Temporada Invernal 2025-2026.

Yajalón, Chiapas; 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Chiapas puso en marcha la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, con el objetivo de proteger a los grupos en riesgo de infecciones respiratorias como influenza, COVID-19 y neumococo, por lo que hizo un llamado a la población para que acuda a la unidad de salud más cercana y participe en esta importante jornada.

En el arranque de la campaña, que tuvo como sede el parque central del municipio de Yajalón, en representación del secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, el director de Salud Pública, Orlando García Morales, señaló que la población objetivo son las personas de seis a 59 meses de edad, de cinco a 59 años con alguna enfermedad de riesgo, embarazadas, adultas mayores y personal de salud.

Como sector salud, Chiapas tiene la meta de aplicar un millón 686 mil 656 dosis de influenza, 411 mil 267 dosis de COVID-19 y 240 mil 195 dosis de neumococo en unidades de la Secretaría de Salud, los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, IMSS Ordinario, Programa IMSS Bienestar, Issstey Pemex.

La participación de la población es importante para el autocuidado de su salud, considerando que el virus de la influenza es la principal causa de morbimortalidad y el objetivo de la vacunación es evitar casos graves y complicaciones de la enfermedad.

Mientras que el neumococo puede llegar a invadir diferentes órganos, ocasionando cuadros complicados de neumonía en adultos mayores, principalmente.