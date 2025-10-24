Hombre se Desvanece en Calle del Centro

* En Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre.- Un hombre de 59 años de edad desató una leve alarma en el Centro de Tapachula, al desvanecerse en la esquina de la 8ª Avenida Norte y 1ª Calle Poniente.

El ciudadano identificado como Raúl «N», fue atendido de urgencia por rescatistas del Grupo SAE, quienes arribaron al lugar a bordo de la unidad UR-01 y lo encontraron consciente, pero con signos vitales alterados.

Después de brindarle la atención prehospitalaria necesaria, el hombre logró ser estabilizado en el lugar, refiriendo a los socorristas haberse sentido mal mientras caminaba.

A pesar de las recomendaciones médicas, Raúl «N» se negó rotundamente a ser trasladado a una unidad hospitalaria, quedando en el lugar de la atención médica. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda