Vuelca Tráiler Cargado con Aceite de Palma

* El Chofer Resultó Ileso.
* En el Libramiento Sur, Entrada a la Colonia Octavio Paz.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre.- Un aparatoso accidente vial se registró este jueves, en el Libramiento Sur, a la altura de la entrada de la colonia Octavio Paz, donde un tráiler de doble remolque volcó su segunda pipa, cargada con 30 mil litros de aceite vegetal de palma.
El percance ocurrió cuando el segundo remolque, tipo pipa, que transportaba aproximadamente 30 mil litros de aceite vegetal de palma, se desprendió y volcó sobre el dren pluvial del Libramiento, sobre su costado derecho, ya que la unidad circulaba de oriente a poniente, increíblemente el conductor del tractocamión, identificada como Mario «N» de 27 años de edad, resultó completamente ileso tras el incidente.
A pesar de lo aparatoso del suceso, las autoridades confirmaron que la estructura del remolque volcado resistió el impacto, por lo que no hubo derrame del aceite vegetal de palma, ni se reportaron daños a infraestructura o a terceros.
Al lugar arribaron de inmediato diversas corporaciones, incluyendo elementos de la Policía Municipal y Estatal, Protección Civil (PC) y Bomberos, quienes aseguraron la zona.
La preocupación principal de los equipos de rescate y la aseguradora fue iniciar de inmediato las maniobras de trasiego de la carga para poder enderezar la pesada pipa.
La vialidad en el Libramiento Sur se mantuvo libre de afectaciones al tránsito, ya que el remolque volcó fuera de la carpeta asfáltica.
Las corporaciones de rescate permanecieron en el sitio en espera de las grúas de alto tonelaje para recuperar la unidad volcada. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Hombre se Desvanece en Calle del Centro
