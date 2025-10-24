viernes, octubre 24, 2025
Necesario Reactivar Casetas de Vigilancia en Tapachula: Colonos

*Su Funcionamiento Inhibe las Conductas Delictivas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre de 2025.- Con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta al llamado de auxilio de la población en diferentes colonias de la Ciudad de Tapachula, colonos sugieren a las autoridades, reactivar las casetas de vigilancia ubicadas en diferentes puntos de la geografía local.
De igual forma, consideran que los puntos de vigilancia inhiben las conductas delictivas al estar en funcionamiento.
En entrevista, Ángel López Gómez, representante de la organización Colonias Populares de la Región, manifestó que el abandono de dichos espacios por parte de administraciones municipales anteriores, ya requiere de atención.

“Tapachula es La Perla del Soconusco donde hemos crecido, por lo que las casetas de vigilancia son de mucha importancia”, comentó.
Considero que la reactivación de dichos espacios también vendría a reforzar las acciones de seguridad que realiza el Estado y la Federación en este municipio fronterizo, quienes han desplegado personal y equipo, incrementando la presencia de uniformados.
“Las casetas en mención, lamentablemente en muchos casos se encuentran abandonadas, e incluso funcionan como nido de delincuentes, por lo que es urgente su recuperación, y también evitar que den una pésima imagen urbana”, señaló.
Agregó que la seguridad pública, sigue siendo un servicio básico que requieren los habitantes de las colonias y comunidades en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista

