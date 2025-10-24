viernes, octubre 24, 2025
Se Pronuncian Contra la Instalación de Posible Albergue de Migrantes

* En la Colonia Pobres Unidos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre del 2025.- Habitantes de la colonia Pobres Unidos, en la zona sur de la Ciudad, externaron su preocupación ya que las instalaciones del comedor comunitario en dicha colonia quieren habilitarlas como “albergue de migrantes de diversas nacionalidades”, sin tomar en cuenta la opinión de los vecinos de la zona.
Aseguran que no están en contra de la comunidad extranjera, sin embargo, hay personas migrantes que lamentablemente se dedican a delinquir en este sector de la Ciudad.
Luis Alberto Soto, representante de la colonia Pobres Unidos, expuso que hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de Gobierno para poner orden, y evitar que el espacio antes mencionado sea habilitado como refugio o albergue de extranjeros.
De igual forma, responsabilizó al Instituto Nacional de Migración (INM) de no implementar las acciones necesarias para aplicar la Ley de Población vigente en territorio nacional, permitiendo el ingreso masivo de extranjeros.
Reconoció que la gran mayoría de los extranjeros son trabajadores, y vienen con la intensión de buscar mejores condiciones de vida de manera honesta, sin embargo, también vienen delincuentes.
En algunos casos, personas que vienen huyendo de sus lugares de origen porque cometieron delitos.
Luis Alberto Soto también dio a conocer que están haciendo un llamado con oportunidad a las autoridades, ya que lamentablemente en la colonia Pobres Unidos se han incrementado los índices delictivos, como robos y asaltos.
De igual forma están solicitando el apoyo de las autoridades locales para que se repare el alumbrado público.
Agregó que lo importante es que las autoridades pongan orden y se recobre la paz y la seguridad en este sector de la Ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Necesario Reactivar Casetas de Vigilancia en Tapachula: Colonos
