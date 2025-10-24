* Vecinos de La Arbolada Bloquean el Par Vial en Tapachula, Fuertes Lluvias Colapsaron los Drenajes e Inundaron sus Viviendas

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre de 2025.- Habitantes del fraccionamiento La Arbolada bloquearon este jueves ambos sentidos del par vial 7ª y 9ª Sur, casi en el entronque con el Libramiento Sur, para exigir a las autoridades municipales una solución definitiva a las constantes inundaciones que padecen desde hace más de una década, debido al azolvamiento del sistema de drenaje de aguas negras y pluviales.



De acuerdo con el ingeniero Marvin Chang, representante de los vecinos, el problema se ha agravado en los últimos años debido al crecimiento urbano y a la pavimentación de nuevas calles, lo que ha afectado el sistema de drenaje pluvial.Los colonos explicaron que los canales naturales de desagüe fueron obstruidos con bardas y rellenos, lo que impide el flujo adecuado del agua de lluvia. Ante esta situación, el drenaje sanitario ha tenido que funcionar como vía de desfogue, aunque ya resulta insuficiente.“Con las últimas lluvias el agua permanece estancada durante días, lo que ha provocado enfermedades como dengue y padecimientos gastrointestinales”, señaló.Los vecinos aseguran haber presentado solicitudes ante Coapatap, Desarrollo Urbano y otras dependencias municipales, incluso enviaron un documento a otros niveles de Gobierno para exponer su problema.Hasta el momento, se reportan alrededor de 90 viviendas afectadas, con pérdidas en muebles, electrodomésticos y daños en las instalaciones eléctricas. Además, los habitantes advierten que el nivel del agua ha aumentado peligrosamente y podría alcanzar los transformadores eléctricos, lo que representaría un riesgo para los habitantes de la zona.Al filo de las 11:00 de la mañana, llegaron al lugar funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula acompañados de personal de COAPATAP, Desarrollo Urbano y Protección Civil quienes se hicieron cargo de las demandas de los inconformes.Realizaron también un recorrido por el fraccionamiento en mención, iniciando algunos trabajos, por lo que los manifestantes levantaron el bloqueo del Par Vial al filo de las 11:45 de la mañana de este mismo jueves. EL ORBE/Nelson Bautista