viernes, octubre 24, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTapachula Fortalece el Orgullo de Marca Chiapas: Yamil Melgar
Local

Tapachula Fortalece el Orgullo de Marca Chiapas: Yamil Melgar

0
1

* Seguirá Impulsando el Valor de Productores Chiapanecos.

Desde su creación en 2009, Marca Chiapas se ha consolidado como un símbolo de calidad, talento y orgullo para los productores de nuestro Estado, en aquellos primeros años, el hoy presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, fue testigo del nacimiento de esta gran iniciativa impulsada por Rómulo Farrera, su fundador, quien con visión y compromiso sentó las bases para reconocer el valor de lo hecho en Chiapas.
Durante la 83ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, encabezada por el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González, se destacó la importancia de seguir fortaleciendo este distintivo que otorga reconocimiento y confianza a los productos elaborados con altos estándares de calidad, creatividad y compromiso.

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, expresó que Tapachula se ha convertido en una tierra fértil para el emprendimiento y la innovación, donde los productores chiapanecos son ejemplo de trabajo, esfuerzo y orgullo, subrayando que cada producto certificado lleva consigo la historia y la pasión de chiapanecos que con dedicación y empeño impulsan el desarrollo de la entidad.
Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador, Eduardo Ramírez, cuyo ejemplo cercano y humanista ha permitido fortalecer las políticas de desarrollo económico en beneficio de todo el Estado a través de un Gobierno que impulsa, que escucha y que trabaja por la gente.
El Edil refrendó el compromiso de su administración para continuar impulsando el valor de los productores chiapanecos, promoviendo con orgullo la calidad, identidad y corazón por nuestra tierra, distintivos que representa Marca Chiapas. Boletín Oficial

Artículo anterior
Vecinos de La Arbolada Bloquean el Par Vial en Tapachula, Fuertes Lluvias Colapsaron los Drenajes e Inundaron sus Viviendas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Oro, Plata y Bronce Para Chiapas en el Cierre del Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2025

Al Instante staff - 0
En lo que concierne al basquetbol femenil, el duelo para meterse a...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Viernes 24 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Noches Mágicas de Básquetbol en Tapachula

Al Instante staff - 0
La emoción del deporte ráfaga se vivió al máximo durante dos noches llenas de adrenalina y pasión, cuando los Cazadores de Tapachula se enfrentaron...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV