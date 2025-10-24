Sheinbaum Alista Alerta por Fenómenos Meteorológicos

* Investigan a Empresarios Estadounidenses Involucrados en “Huachicol” Fiscal

Ciudad de México; 23 de Octubre de 2025.- Ante la emergencia por lluvias e inundaciones de días pasados en cinco estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ya se alista la alerta para fenómenos meteorológicos.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se revisa el mensaje de alertamiento que podría llegar a los teléfonos celulares, y estaría a finales de este año.

«La meteorología no es una ciencia exacta, son pronósticos, es la probabilidad de lluvia; entonces es muy importante que el protocolo de qué mensaje mandas y cómo lo mandas esté establecido, y también cómo mejorar los pronósticos», explicó la Presidenta.

Comentó que el próximo martes tendrá una reunión con un grupo de científicos para revisar el tema: «Ese protocolo de qué va a decir el mensaje y cómo enviarlo, pues también es muy importante, no solamente el envío del mensaje».

«Nuestra idea es que esto pueda estar a finales de este año, para que ya puedan empezarse a hacer algunas pruebas y, en efecto, si así como está establecido por el Meteorológico, en qué polígono hay la probabilidad de lluvia, pues ahí se estaría informando. ¿Por qué es fácil hacerlo? Por las antenas de los teléfonos que están establecidas en ciertos lugares. Sun

Sheinbaum Habla Sobre Empresarios de EU y «Huachicol» Fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado «huachicol fiscal» en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses.

La jefa del Ejecutivo Federal señaló que no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos de forma ilegal y que no haya ciudadanos de ese país involucrados.

«Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal (…) pero sí hay carpetas de investigación».

En Palacio Nacional, la Mandataria federal reconoció que esta entrada ilegal de combustible de origen estadounidense continúa, pero indicó que ya en menores proporciones.

Destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones también de este delito.

«Repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entra de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el propio Departamento de Justicia», señaló. Sun