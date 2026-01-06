FGE y SSP aprehenden a presunta responsable de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad

– Por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Anayeli “N”, como presunta responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa, por hechos ocurridos durante el Ejercicio Fiscal 2022.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada y otros servidores públicos autorizaron y realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun-DF) a presuntos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control de Confianza.

La detenida, quien fungió como síndica municipal en el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa en el periodo 2021-2024, fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.

La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.