miércoles, enero 7, 2026
spot_img
InicioAl InstanteFGE y SSP aprehenden a presunta responsable de ejercicio abusivo de funciones...
Al InstanteRojas

FGE y SSP aprehenden a presunta responsable de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad

0
16

– Por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Anayeli “N”, como presunta responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa, por hechos ocurridos durante el Ejercicio Fiscal 2022.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada y otros servidores públicos autorizaron y realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun-DF) a presuntos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control de Confianza.

La detenida, quien fungió como síndica municipal en el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa en el periodo 2021-2024, fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.

La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Artículo anterior
FGE localiza a 64 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas en diciembre de 2025
Artículo siguiente
Juan Carlos Moreno Guillén acerca la justicia al pueblo de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

TAPACHULA ENTREGA UNIDADES NUEVAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.

Al Instante staff - 0
* "Reconfirmamos nuestra voluntad política y capacidad de gestión, para atacar el problema de raíz": Yamil Melgar Bravo. 06 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.-El...
Leer más

Con Cuidar es Amar, Eduardo Ramírez impulsa una política social humanista en Chiapas

Al Instante staff - 0
Entregó apoyos económicos y paquetes alimentarios en Tuxtla Gutiérrez El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos económicos y paquetes alimentarios del programa...
Leer más

TAPACHULA ENTREGA UNIDADES NUEVAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.

Al Instante staff - 0
* "Reconfirmamos nuestra voluntad política y capacidad de gestión, para atacar el problema de raíz": Yamil Melgar Bravo. 06 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.-El...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV